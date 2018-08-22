Оперативные данные электронных торгов говорят о росте мировых цен на нефть.

На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле выросли до $71,81 за баррель.

Июньские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялись до $66,04 за баррель.

Напомним, что курс криптовалют также значительно вырос.