У Сенаті США готують звернення щодо звільнення Сенцова - МЗС [ Редактировать ]
Група сенаторів США готує звернення до Держдепу і президента Дональда Трампа щодо ситуації навколо ув'язненого Олега Сенцова.
Про це напередодні заявив посол України у США Валерій Чалий. За його словами, у документі йтиметься не просто про посилення тиску на Росію, а про встановлення чіткої і гострої позиції.
Нагадаємо, український режисер, незаконно засуджений у Росії - голодує вже 101 день. За словами його адвоката Дмитра Дінзе - стан бранця близький до критичного.
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