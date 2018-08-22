Група сенаторів США готує звернення до Держдепу і президента Дональда Трампа щодо ситуації навколо ув'язненого Олега Сенцова.

Про це напередодні заявив посол України у США Валерій Чалий. За його словами, у документі йтиметься не просто про посилення тиску на Росію, а про встановлення чіткої і гострої позиції.

Нагадаємо, український режисер, незаконно засуджений у Росії - голодує вже 101 день. За словами його адвоката Дмитра Дінзе - стан бранця близький до критичного.