Удова вбитого екс-депутата Сумської міськради Анатолія Жука попросила в Росії політичного притулку. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін.

В РФ нині перебувають і донька та водій екс-депутата, що зникли 9 серпня.

Нагадаємо, Анатолія Жука 2 серпня знайшли застреленим на подвір'ї власного будинку. Тоді дружина потерпілого відмовлялася співпрацювати з поліцією, посилаючись на свою хворобу. За однією з версій правоохоронців, вона може бути причетною до вбивства свого чоловіка.