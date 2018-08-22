Удова вбитого чиновника Сумської міськради попросила політичного притулку в Росії [ Редактировать ]
Удова вбитого екс-депутата Сумської міськради Анатолія Жука попросила в Росії політичного притулку. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін.
В РФ нині перебувають і донька та водій екс-депутата, що зникли 9 серпня.
Нагадаємо, Анатолія Жука 2 серпня знайшли застреленим на подвір'ї власного будинку. Тоді дружина потерпілого відмовлялася співпрацювати з поліцією, посилаючись на свою хворобу. За однією з версій правоохоронців, вона може бути причетною до вбивства свого чоловіка.
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