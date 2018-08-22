Стрілянина у міськраді Харкова: стали відомі нові подробиці

У Харкові поліція встановлює особу нападника, який відкрив стрілянину в центрі міста у ніч проти понеділка. Нагадаю, невідомий увірвався до будівлі міської ради і тяжко поранив охоронця. А потім убив 29-річного патрульного, який прибув на виклик. Про все докладніше в матеріалі наших кореспондентів