Через стрілянину в Одесі поранили людину [ Редактировать ]
Одна людина поранена через стрілянину в Одесі.
Напередодні в Київському районі міста невідомий відкрив вогонь із травматичної зброї. Він підбіг до припаркованого автомобіля і кілька разів вистрелив. Одесита з пораненнями грудної клітки та передпліччя доправили до лікарні.
Наразі поліція розшукує злочинця. Відкрито кримінальне провадження.
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