Екс-голову виборчого штабу Трампа та колишнього політтехнолога Януковича Пола Манафорта визнали винним за вісьмома з 18-ти пунктів звинувачення - таке рішення оголосили присяжні під час судового розгляду у штаті Вірджінія.

Манафорту інкримінують ухиляння від сплати податків, банківське шахрайство та недекларування закордонних рахунків. Тепер йому загрожує до 80 років за ґратами.

Остаточне рішення щодо терміну ув'язнення суддя ухвалить 28 серпня.