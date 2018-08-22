Колишній адвокат Трампа пішов на угоду зі слідством [ Редактировать ]
Вчинив злочин за вказівкою Трампа. Колишній адвокат американського президента Майкл Коен пішов на угоду зі слідством і зізнався під присягою, що за дорученням Трампа приховав інформацію, яка б могла йому зашкодити під час виборів. Ідеться зокрема щодо "плати за мовчання" про сексуальний зв'язок Трампа з порноактрисою та моделлю Плейбоя безпосередньо перед виборами.
Загалом Коен визнав себе винним у восьми пунктах. Серед них - також податкове шахрайство та фінансові махінації на 20 мільйонів доларів.
Очікується, що Коен співпрацюватиме зі слідством щодо низки інших справ. Серед них - російське втручання у президентські вибори 2016 року.
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