Міністерство фінансів США розширило санкції проти Росії через її вороже кібервтручання.

Згідно із заявою на сайті Мінфіну, нові обмеження запровадять щодо двох росіян - Антона Нагібіна і Марини Царьової, а також щодо російської компанії "Вела-Марін" та словацької "Лацно".

За даними американських чиновників, усі вони пов'язані з діяльністю фірми "Дайв-техно-сервіс", яка постачала підводне обладнання російським відомствам, зокрема й ФСБ. Вона потрапила під санкції ще у червні.