США розширили санкції проти РФ через кібератаки [ Редактировать ]
Міністерство фінансів США розширило санкції проти Росії через її вороже кібервтручання.
Згідно із заявою на сайті Мінфіну, нові обмеження запровадять щодо двох росіян - Антона Нагібіна і Марини Царьової, а також щодо російської компанії "Вела-Марін" та словацької "Лацно".
За даними американських чиновників, усі вони пов'язані з діяльністю фірми "Дайв-техно-сервіс", яка постачала підводне обладнання російським відомствам, зокрема й ФСБ. Вона потрапила під санкції ще у червні.
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