Телеведущая Леся Никитюк продолжает наслаждаться летним отдыхом. На своей странице в Instagram Леся поделилась снимком, на котором позирует на пляже одного из загородных комплексов под Киевом в сексуальном белом купальнике.

Фото активно комментируют поклонники, восхищаясь формами артистки:

"Леся все хорошеет и хорошеет", "Ты прост супер", "Ты шикарная", "Вы просто нереальная", "Очень сексуальная здесь", "Ты совершенна!"

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