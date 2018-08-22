Пикантный снимок Леси Никитюк "взорвал" сеть [ Редактировать ]
Телеведущая Леся Никитюк продолжает наслаждаться летним отдыхом. На своей странице в Instagram Леся поделилась снимком, на котором позирует на пляже одного из загородных комплексов под Киевом в сексуальном белом купальнике.
Фото активно комментируют поклонники, восхищаясь формами артистки:
"Леся все хорошеет и хорошеет", "Ты прост супер", "Ты шикарная", "Вы просто нереальная", "Очень сексуальная здесь", "Ты совершенна!"
Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)
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