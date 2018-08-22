Хмельницькі рятувальні приєдналися до лав донорів [ Редактировать ]
Хмельницькі рятувальні загони взяли участь у Всеукраїнській акції зі здавання крові.
Уперше донори в погонах робили це не в медзакладі, а у спецавтомобілі. Пересувна станція переливання крові зупинилася безпосередньо на території пожежної частини. Кожен працівник зміг долучитися до шляхетної справи - подарувати свою кров заради порятунку краян, які цього потребують.
"Рятуємо життя не лише надаючи допомогу людям у надзвичайних ситуаціях, а й такою важливою справою, оскільки кожен з наших працівників знає, що одна здача донорської крові може допомогти врятувати два життя", - заявив Артем Фещенко, начальник медичної служби ГУ ДСНС у Хмельницькій області.
по теме
Под Хмельницким обнаружили радиоактивный контейнер (фото)
На окраине Хмельницкого был найден транспортный контейнер УКТ-Д11
В небе над Россией загорелся пассажирский самолет (видео)
В России во время полета загорелся двигатель самолета Ту-204
У Мексиці дозволили займатися сексом у громадських місцях
У такий спосіб хочуть розвантажити правоохоронців - мовляв, вони зможуть зосередитися на боротьбі зі злочинністю
Нумерология: как рассчитать свою судьбу
При помощи нумерологии по дате рождения можно рассчитать свою судьбу
В Польше разбился военный вертолет
Военный вертолет Ми-2 потерпел крушение в центральной части Польши