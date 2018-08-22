Хмельницькі рятувальні загони взяли участь у Всеукраїнській акції зі здавання крові.

Уперше донори в погонах робили це не в медзакладі, а у спецавтомобілі. Пересувна станція переливання крові зупинилася безпосередньо на території пожежної частини. Кожен працівник зміг долучитися до шляхетної справи - подарувати свою кров заради порятунку краян, які цього потребують.

"Рятуємо життя не лише надаючи допомогу людям у надзвичайних ситуаціях, а й такою важливою справою, оскільки кожен з наших працівників знає, що одна здача донорської крові може допомогти врятувати два життя", - заявив Артем Фещенко, начальник медичної служби ГУ ДСНС у Хмельницькій області.