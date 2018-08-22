У Дніпрі вигоріли сауна і тренажерний зал (відео) [ Редактировать ]
Масштабна пожежа у Дніпрі. Там дощенту вигоріли сауна і тренажерний зал, розташовані в одному будинку.
Зайнялося близько п’ятої вечора. Вогонь умить охопив усе приміщення. Пожежники боролися з ним декілька годин. Ніхто не постраждав. Причини займання з’ясовують.
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