У Парижі відкрили притулок для золотих рибок [ Редактировать ]
Другий шанс. У Парижі відкрили притулок для золотих рибок.
Сюди закликають приносити водних улюбленців, яких господарі хочуть позбутися. Адже зазвичай, такі рибки просто опиняються у стічній трубі. А тут на них чекає приємна старість у 100-літровому акваріумі з усіма вигодами.
За останній рік волонтери врятували понад 600 різновидів риб, які потрапили до міської каналізації.
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