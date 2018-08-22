Другий шанс. У Парижі відкрили притулок для золотих рибок.

Сюди закликають приносити водних улюбленців, яких господарі хочуть позбутися. Адже зазвичай, такі рибки просто опиняються у стічній трубі. А тут на них чекає приємна старість у 100-літровому акваріумі з усіма вигодами.

За останній рік волонтери врятували понад 600 різновидів риб, які потрапили до міської каналізації.