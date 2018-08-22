Український гондольєр. У Вінниці чоловік облаштував річковий човен і тепер усіх охочих катає Південним Бугом. Має власну уніформу та навіть виводить італійських пісень. Скільки коштує відчути себе у Венеції, перебуваючи у Вінниці - дізнавалася Іванна Ілліна.

У капелюсі, червоній сорочці та з шовковою стрічкою на поясі. Саме в такому вбранні зустрічає вінничан місцевий гондольєр - Віталій. А на пристані біля нього і - "Джульєтта". Таке ім'я сімейній реліквії Гуменюків дав батько Віталія, який понад півстоліття тому власноруч виготовив човен.

"Дідусь колись зробив цю гондолу - можливо для рибалки, але при цьому він ще й освідчився моїй бабусі на цій гондолі і сімейна традиція освідчуватись своїй коханій на гондолі - мною продовжена", - розповідає Віталій Гуменюк, гондольєр.

Усередині гондоли, для зручності, чоловік вмонтував нові сидіння, купив подушки та встановив електромотор, аби пересуватися річкою було простіше. Мистецтвом її керування човняр оволодів нещодавно. Адже, як виявилось, тут необхідні особливі вміння.

"Для початку я пішов на курси керування плавзасобами, бо потрібно було отримати права для керування. Коли я вже вийшов на самому човні у воду, безумовно хотілося веслом навчитися керувати. я багато передивився відео в YouTube, багато прочитав інформації про то, як це робиться", - говорить Віталій Гуменюк, гондольєр.

Завдовжки гондола Віталія сягає більш як 9-ти метрів, а завширшки - півтора. І хоч розміри, каже чоловік, близькі до оригінальних венеціанських, її форма та вага не зовсім відповідають стандартам.

"Гондола в оригіналі вона зроблена з 7 видів дерева і натуральної деревини: клею, тому її вага приблизно 600 кг. Мій дід у свій час робив із водостійкої фанери. За рахунок цього вона має ту саму міцність, але в 2 рази легша, вона десь 300 кг", - розповідає Віталій Гуменюк, гондольєр.

Охочих відчути себе у Венеції, за словами гондольєра - удосталь. Зазвичай покататись приходять закохані. Тож своє місто чоловік вважає особливим, адже гондол в Україні більше нема. Півгодини такої річкової прогулянки коштують 250 гривень. У такий спосіб чоловік хоче зібрати кошти, аби здійснити свою мрію - відкрити українську школу гондольєрів.