Найвідоміший і чи не найстаріший в Україні Сорочинський ярмарок стартував на Полтавщині. На найближчі 5 днів Великі Сорочинці стануть найвідвідуванішим селом України. Що продають і чим розважають гостей - з батьківщини Миколи Гоголя розкаже Юлія Касян.

На прославлений Гоголем ярмарок до Сорочинців щорічно з'їжджаються понад півмільйона відвідувачів. Шістнадцять гектарів поля перетворюються на величезний людський мурашник. Цьогорічне гуляння вже двадцяте за роки незалежності, за цей період ярмарок встигли відвідати гості з понад шістдесяти країн світу.

"Сьогодні він поєднав в собі і традиції і культуру і економіку, досягнення наших товаровиробників і приватних підприємців і багато чого. Це говорить про те, що Україна живе, що наші люди люблять свою країну і дійсно вони її роблять", - говорить Світлана Свищева, керівник проекту "Сорочинський ярмарок".

Здається, продати та купити тут можна будь-що. Від дрібного краму до справжніх шедеврів українських умільців. А можна й самому спробувати сили на майстер-класах.

"Вибираємо соломку однакової товщини, плетемо таку зуботичку... були люди, які підходили до мене на один рік, а на другий рік - приносили уже роботи", - розповідає Олена, майстер плетіння із соломи.

Товари на ярмарок везуть звідусіль. Ціни кусаються, але на те він і ярмарок, щоб торгуватися.

"Грошей багато брали, не знаю на що потратимо. Просто задоволені, не дивлячись на те, що тут жарка погода, але тут дуже така комфортна, гарна обстановка, дружня", - захоплюється Тетяна, гість ярмарку.

Частують на ярмарку як українськими стравами, так і екзотичними смаколиками.

"Три вареники на порцію і чотири галушки на порцію, свинина".

Розважають публіку артисти-аматори та професійні актори. У Сорочинцях Богдан грає Гоголя вже 12-й рік поспіль. Зі своїм персонажем, каже, практично зрісся.

"Коли у 2004 році я дебютув на ярмарку, саме у цій ролі потім так склалося, що я Гоголя граю і в своєму театрі, у двох різних виставах", - говорить Богдан, актор.

Аби відвідувачі ярмарку не нудьгували, організатори щороку вигадують щось новеньке. Цьогоріч, наприклад, влаштують фестиваль українського весілля.