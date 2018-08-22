Пропажа семьи убитого экс-депутата: вдову и дочь нашли на границе [ Редактировать ]
Вдова и дочь убитого бывшего депутата Сумского городского совета Анатолия Жука Анна находятся в России. Об этом сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин.
Анна была задержана российскими пограничниками при попытке незаконного пересечения границы вблизи Елизоветовкы в Глушковском районе Курской области.
"Непонятно при каких обстоятельствах, но безутешная вдова и бывший водитель попросили в России политического убежища", - рассказал Аброськин.
Также он сообщил, что жена потерпевшего в момент совершения убийства была рядом. Сразу после убийства отказалась от сотрудничества со следствием и полицией, объяснив это плохим состоянием здоровья.
"Ее адвокат обвинял полицейских в безсердечносты и непонимании здоровья женщины, однако такое "плохое самочувствие" не помешало ей ночью перейти границу", - добавил первый заместитель Нацполиции.
Полиция продолжает проводить все необходимые оперативно-розыскные и следственные действия для установления лица, имеющего отношение к убийству, а также выясняет все обстоятельства данного преступления.
Ранее мы писали о том, что в Сумах обнаружен застреленным экс-депутат и чиновник.
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