Вдова и дочь убитого бывшего депутата Сумского городского совета Анатолия Жука Анна находятся в России. Об этом сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин.

Анна была задержана российскими пограничниками при попытке незаконного пересечения границы вблизи Елизоветовкы в Глушковском районе Курской области.



"Непонятно при каких обстоятельствах, но безутешная вдова и бывший водитель попросили в России политического убежища", - рассказал Аброськин.

Также он сообщил, что жена потерпевшего в момент совершения убийства была рядом. Сразу после убийства отказалась от сотрудничества со следствием и полицией, объяснив это плохим состоянием здоровья.

"Ее адвокат обвинял полицейских в безсердечносты и непонимании здоровья женщины, однако такое "плохое самочувствие" не помешало ей ночью перейти границу", - добавил первый заместитель Нацполиции.

Полиция продолжает проводить все необходимые оперативно-розыскные и следственные действия для установления лица, имеющего отношение к убийству, а также выясняет все обстоятельства данного преступления.

Ранее мы писали о том, что в Сумах обнаружен застреленным экс-депутат и чиновник.