11-річна Олександра потребує дороговартісних ліків [ Редактировать ]
Нашої з вами допомоги потребує 11-річна Олександра Брайловська - вона вже 9 років лежить у лікарні. Саша - єдина у світі, хто вижив після четвертого рецидиву нейробластоми. Для одужання дівчинці необхідний американський препарат, який коштує понад 200 тисяч євро. Зібрати таку суму самотужки родина не в змозі, тож звертається по допомогу до всіх небайдужих.
"Какой грустно, мы здесь развлекаемся по полной!"
Саме з таким настроєм одинадцятирічна Саша проходить лікування - вже 9 років поспіль. Каже: вдома буває так рідко, що не встигає й звикнути. Понад усе дівчинка любить малювати та спілкуватися - цим і рятується від нудьги. А ще - будує плани на майбутнє.
"Стены родные стали. Запах пропитался".
"Как-то я привыкла больше к этим стенам, можно сказать, чем к дому. У меня есть много друзей, знакомых, которые есть в Киеве. И вот я периодически с ними списываюсь. И получается, то мы к ним поедем, то они куда-нибудь вместе с нами поедут. Хочу фотомоделью стать. Люблю очень фотографироваться", - говорить Олександра Брайловська, пацієнтка Київського міського онкологічного центру.
У дівчинки нейробластома пізньої стадії. Вона - єдина у світі, хто вижив після четвертого рецидиву хвороби. Для одужання традиційної хіміотерапії - замало. Саші необхідний новий американський препарат Дінутуксімаб бета.
"Я, наприклад, не знаю ні в Україні, ні в світі, щоб діти з четвертим рецидивом могли досягти ремісії. Цей препарат в Україні ще не зареєстрований, він дуже дороговартісний. Він впливає безпосередньо на пухлинні клітини, які є в організмі. Він їх відшукує і вбиває. Цей препарат в світі використовується близько двох років, він показав свою ефективність. Рано чи пізно це буде в Україні. Але нам треба чим раніше, тим краще. Хтось повинен бути перший", - говорить Вадим Кобись, дитячий хірург та онколог Київського міського онкологічного центру.
Ці ліки - єдина надія дівчинки на одужання. Але коштують вони понад 200 тисяч євро за 5 необхідних курсів лікування. Звичайна хіміотерапія дає лише тимчасові результати.
"Вот так вот бьемся. Полтора года было ремиссии, потом два с половиной года ремиссии, потом 10 месяцев ремиссии. В последний раз, вон, 7 месяцев ремиссии всего лишь. Это очень мало. Попробуем еще этот препарат - и будет у нас все хорошо", - говорить Альбіна Брайловська, мама Олександри.
Одужати самій та допомогти іншим не впадати у відчай за будь-яких обставин - ось мета маленької Саші.
Допомогти Саші може кожен із нас. Необхідні реквізити ви зараз бачите на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті podrobnosti.ua у розділі "Ми допомагаємо". Не будьте байдужими.
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Альбіна Брайловська, мама Олександри
Тел. (098) 580-05-31
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