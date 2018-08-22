Німеччина підтримує будівництво альтернативного газогону [ Редактировать ]
Німеччина підтримує будівництво Південного газового коридору як альтернативу російським газогонам - повідомляє видання "Financial Times" з посиланням на джерело у німецькому уряді.
Проект передбачає постачання до Європи азербайджанського газу - через Туреччину, Грецію та Італію. Згідно з планом, він запрацює вже за 2 роки.
Берлін виступає за те, щоб коридор було розширено і за допомогою мережі до Європи газ також надходив із Туркменістану, Ірану й Іраку.
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