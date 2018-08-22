Украина должна остаться транзитером газа - Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе совместного заявления для прессы с президентом России Владимиром Путиным сказала, что они обсудят на встрече в Мезеберге поставки газа в ЕС через Украину.