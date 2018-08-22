При помощи нумерологии по дате рождения можно рассчитать свою судьбу. Об этом пишет Grc-eka.

Все, что необходимо сделать, - это записать на листе бумаге последовательно день, месяц и полностью год рождения, сложить все эти цифры.

Затем у получившегося числа также сложить все цифры и поступать так до тех пор, пока не получится простое однозначное число, от единицы до девятки. Это и есть число вашего пути!

1. Это активность и энергия

Сила и бодрость духа, активность и смелость, деятельность и решительность - главные козыри человека, чье число - один. Это первооткрыватели, несомненные лидеры и руководители, победители по жизни.

Если у вас выпала единица, знайте: вам противопоказано вести пассивную жизнь, ее нужно заполнять активной деятельностью, добиваться и бороться. Человек с этой цифрой добьется огромных успехов в таких сферах, где нужны командная работа и лидерство, активные действия, стремительный рост.

2. Разносторонность

Вы талантливы во всем, и главное - умеете полностью сосредоточиться на одном выбранном виде деятельности. Всегда доводите начатое до конца, верьте в свои цели и мечты и всегда будете добиваться своего. Выбрав путь и занятие по душе, будь то творчество или наука, не распыляйтесь на другие дела, и тогда вы достигните очень многого.

3. Это несомненный артистический дар, который дан свыше

У такого человека есть все шансы стать великим актером, композитором или художником, чьими полотнами будут восхищаться целые поколения. Верьте в себя, не жалейте времени и сил для образования и практики, будьте упорны и не отступайте перед трудностями. Общайтесь с теми, кто верит в вас и вдохновляет вас на великие вещи.

4. Организованность и трудолюбие

Нумерология дает совет - используйте эти качества, они даны вам не просто так! Пусть кто-то считает вас скрупулезным или даже педантичным, вы добьетесь очень больших результатов в любой деятельности, если будете проявлять врожденную пунктуальность, аккуратность и усердие.

5. Число тех, кто от рождения обладает удивительным даром оратора

Вы способны убедить людей в чем угодно, расположить к себе и добиться таким образом абсолютно всего. Пользуйтесь своим даром во благо, а не во вред. Развивайте эти таланты и выбирайте деятельность, которая предполагает активное взаимодействие с людьми, - там вы добьетесь больших успехов.

6. Удивительная способность к сочувствию, состраданию и сопереживанию

Вы рождены для того, чтобы помогать людям, поддерживать их и даже спасать. Вы не только добьетесь больших успехов в сфере, где нужно помогать людям (медицина, педагогика, психология или волонтерство), но и сможете реализовать себя и чувствовать счастье от каждого прожитого дня.

7. Это интуиция и врожденное умение анализировать

А также понимать взаимосвязи, тонко чувствовать природу всего сущего на планете. Вы сможете стать гениальным исследователем, ученым, посвятить себя любой науке. Люди с "семеркой" изобретают новые лекарства, делают великие открытия и во многом меняют мир к лучшему. Пользуйтесь этим и выбирайте правильный путь!

8. Цифра активности и мотивации

Вам подвластно все! Одной силой мысли вы способны поменять свою судьбу, убедить себя или окружающих действовать, не бояться и не сомневаться. Успех ждет в любом деле, особенно - в качестве лидера, тренера или мотиватора, директора и руководителя.

9. Это символ нестандартности мышления

У вас оригинальный взгляд на мир и вещи, вы умеете действовать неожиданно и креативно. Именно это даст возможность добиться успеха в творчестве и науке, в бизнесе и спорте. Цените эту свою особенность и не обращайте внимания на тех, кто упрекает вас за инакомыслие. Вы - особенный человек, и это ваше достоинство.

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