В июле 2018 года население Украины продало 1,05 млрд долларов, а купило - 917,8 млн долларов - рекордный объем с марта 2014 года. Об свидетельствуют данные Национального банка.

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Чистая продажа валюты населением уменьшилась до 135,3 млн долларов в июле в сравнении с 268,7 млн долларов в июне. При этом в июле 2017 года этот показатель был на уровне 327,3 млн долларов.

За 7 месяцев 2018 года продажа валюты превысила ее покупку на 1,37 млрд долларов, в том числе непосредственно долларов - 1,1 млрд.

Ранее мы писали о том, что курс евро в Украине резко "взлетел".