У Трампа назвали рычаги давления на Россию [ Редактировать ]
У США есть способы надавить на Россию в сирийском вопросе. Об рычагах давления на Москву в интервью Reuters рассказал советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.
По словам политика, в настоящий момент Россия "завязла" в Сирии и "фанатичная дипломатическая активность" Москвы в Европе указывает на то, что российская сторона хочет найти помощь для покрытия расходов на урегулирование сирийского конфликта.
Болтон подчеркнул, что Вашингтон может использовать это для получения содействия от Москвы по ряду вопросов. В частности, одним из главных требований властей США является вывод иранских войск с территории Сирии.
При этом он отметил, что президент России Владимир Путин на встрече с американским лидером Дональдом Трампом говорил, что власти России не могут заставить иранские войска покинуть Сирию.
Помощник президента США выступил с данным заявлением в преддверии встречи с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым, которая состоится в четверг, 23 августа, в Женеве.
Ранее сообщалось, что новые антироссийские санкции в США планируют принять до выборов в ноябре. Они предполагают введение ограничительных мер против российских госбанков и новых выпусков госдолга РФ.
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