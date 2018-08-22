Настя Каменских "засветила" грудь (фото) [ Редактировать ]
Украинская певица Настя Каменских поделилась фото в необычном наряде с глубоким декольте. Соответствующий снимок она выложила на своей странице в Instagram.
Подписчики активно комментируют снимок:
"Красавица", "Кошка", Само очарование", "Сама скромность", "Совсем уже взрослая".
Ранее мы писали о том, что Каменских и Потапа "словили" на совместном отдыхе.
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