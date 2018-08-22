Неотложная помощь: в Киеве заработает новая система [ Редактировать ]
С 1 сентября неотложная медицинская помощь в Киеве заработает в новом "удобном и качественном формате": бригады парамедиков переходят в подчинение столичного Центра экстренной медпомощи и медицины катастроф. Об этом сообщила директор департамента здравоохранения Валентина Гинзбург, информирует пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
По ее словам, это положительно скажется на качестве оказания помощи и удобстве в ее получении.
Чтобы вызвать на дом неотложную помощь, достаточно будет набрать единый номер "103". Больше нет нужды узнавать и помнить семизначный номер "неотложки" своего района: взамен появляется контроль по вызову уже на этапе его получения. Все разговоры с диспетчером Центра записываются, а номер абонента автоматически идентифицируется.
"Мы надеемся значительно снизить количество жалоб киевлян по поводу некорректности медиков или того, что вызов отказывались принимать… Киевляне будут получать медпомощь вовремя и именно ту, которая сейчас нужна", - отметила Гинзбург.
Семейные врачи, педиатры и терапевты будут оказывать неотложную помощь ежедневно с 8.00 до 20.00 в будние дни и с 9.00 до 15.00 - в выходные и на праздники.
Ранее эксперты заявили, что "скорая помощь" в Украине нуждается в неотложной реанимации.
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