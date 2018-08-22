"Там, де ми - там Україна": Петро Порошенко відкрив у Києві міжнародний ветеранський форум [ Редактировать ]
Війна в Україні точиться не лише на лінії фронту на Донбасі, але й в інформаційному просторі. Це - гібридна війна, яку веде російська влада. Про це заявив Петро Порошенко під час відкриття міжнародного форуму "Там, де ми - там Україна".
Представники понад 120 волонтерських і ветеранських організацій з'їхалися до Мистецького Арсеналу, щоб обговорити шляхи формування ефективної державної політики у сфері соціалізації ветеранів.
"Кремль нав'язує нам інформаційну війну, яка має на меті поневолити наш розум. Коли з хворої голови на здорову валить Путін - це ще можна зрозуміти, але мене як президента шокує інше. Якось до біса в нього адвокатів зараз у нашому політикумі. Як вони намагаються зняти з нього відповідальність за війну і перекласти її на Україну. Дехто з політиків настільки засліплений внутрішньою боротьбою, що бездумно, а інколи свідомо тиражують заяложені і небезпечні штампи російської пропаганди", - наголосив Петро Порошенко, президент України.
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