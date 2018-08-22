Підозрюваним у нападі на Катерину Гандзюк обиратимуть запобіжний захід [ Редактировать ]
У справі про замах на вбивство депутата Херсонської міськради Катерину Гандзюк затримано 6 підозрюваних, - повідомив голова Нацполіції Сергій Князєв. Двом із них сьогодні обиратимуть запобіжний захід.
Нагадаємо, 31 липня у Херсоні, біля будинку постраждалої невідомий облив її сірчаною кислотою.
Головна версія слідства щодо мотивів злочину - службова та громадська діяльність Катерини Гандзюк. Зараз депутата лікують у Київському опіковому центрі.
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