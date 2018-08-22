По инициативе депутата Ирины Сисоенко в ВРУ был зарегистрирован законопроект (№8591) о сокращении количества аптечных учреждений в Украине. При этом коллеги парламентарки по партии убеждены в ошибочности предложений Сисоенко и предупреждают об их негативных последствиях. Об этом УНН рассказал представитель политической партии "Самопомич", народный депутат Александр Опанасенко.

По словам политика, он не разделяет попыток искусственно повлиять на аптечный рынок в Украине, ведь разрушение конкуренции всегда негативно сказывается на стоимости товаров и услуг.

"У Сисоенко ес ть законопроект о регулировании численности аптек (документ № 8591 предусматривает закрытие аптек по географическому принципу, а также ряд ограничений по ведению бизнеса с точки зрения требований к компаниям-владельцам аптечных сетей - ред.) Я с такой формулой вообще не согласен. Это не тот подход. Я сторонник конкуренции, и чем больше будет конкуренция - тем будет ниже цена и лучше качество лекарственных средств", - отметил Опанасенко.

Политик добавил, что неэффективные аптеки, если таковые имеются, должны вытесняться рынком, а не законодателями.

"Я сторонник того, что все должно регулироваться рынком. Неэффективные аптеки должны сами обанкротиться, а АМКУ - просто следить за стоимостью препаратов. Чтобы не было нарушено государственное регулирование цен", - добавил он.

Также, по словам депутата, информация о реальной себестоимости лекарств сегодня в Украине является закрытой. Вместе с тем, по убеждению Опанасенко, даже обязательство заводов декларировать свои расходы на производство каждого конкретного препарата не приведет к резкому снижению цен в аптеках.

"В целом отечественные фармпроизводители не имеют права завышать цены на свои препараты, однако этого никто не проверяет. Потому что, к сожалению, в нашем государстве легче коррумпировать государственных чиновников, чем играть всем по равным правилам", - сказал он.