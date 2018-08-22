Сполучені Штати, Велика Британія і Франція пообіцяли вжити заходів проти сирійського уряду в разі подальшого використання режимом Асада хімічної зброї проти мирного населення - про це йдеться у спільній заяві трьох країн з нагоди п'ятої річниці хімічної атаки в Східній Гуті.

Тоді близько 300 людей загинули від нервово-паралітичного газу "Зарин". Якщо таке повториться, уряд Сирії отримає адекватну відповідь - ідеться у заяві.