В Крыму исчезла семья из Днепра: Дина и Иван Киливник не выходят на связь с 10 августа. Об этом сообщает Dtp.kiev.ua.

Они вместе с 2 детьми Дарьей и Тихоном еще 9 августа отправились на отдых в оккупированный Крым и до сих пор не вернулись.

"Выехали из Днепра вчетвером на красной Skoda Fabia АЕ5664СА в Крым через Чонгар. Ориентировочно ехали в Межводное. Назад не возвращались, хотя должны были быть в Днепре еще 17 августа", - говорят друзья семьи.

Сейчас все телефоны отключены. Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят обращаться по телефону 0677255469 - Людмила Анатольевна.

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