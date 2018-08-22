Семья с двумя детьми загадочно исчезла на берегу моря [ Редактировать ]
В Крыму исчезла семья из Днепра: Дина и Иван Киливник не выходят на связь с 10 августа. Об этом сообщает Dtp.kiev.ua.
Они вместе с 2 детьми Дарьей и Тихоном еще 9 августа отправились на отдых в оккупированный Крым и до сих пор не вернулись.
"Выехали из Днепра вчетвером на красной Skoda Fabia АЕ5664СА в Крым через Чонгар. Ориентировочно ехали в Межводное. Назад не возвращались, хотя должны были быть в Днепре еще 17 августа", - говорят друзья семьи.
Сейчас все телефоны отключены. Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят обращаться по телефону 0677255469 - Людмила Анатольевна.
Ранее мы писали о том, что женщина с ребенком утонули во время шторма.
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