Возобновление работы Северодонецкого "Азота" снижает зависимость Украины от импорта и кредиторов и дает людям рабочие места, заявил Сопредседатель "Оппозиционного блока" Юрий Бойко во время рабочей поездки в Луганскую область, где после четырех лет простоя Северодонецкий "Азот" снова начал производить минудобрения.

По словам политика, возобновление работы Северодонецкого "Азота" является важным фактором улучшения социально-экономической ситуации в стране.

"Это шаг к снижению зависимости от МВФ, это рабочие места, это наполнение бюджета, это имидж всей страны. При этом возникает вопрос: почему власть позволяет покупать удобрения, когда свое производство стоит? Это чисто коррупционная схема, на которой сидят таможенники, получают взятки с каждой ввезенной тонны удобрений", - сказал народный депутат.

Юрий Бойко отметил, что высокая стоимость газа делает неконкурентоспособной продукцию отечественных химических предприятий.

"У соседей цена значительно ниже, чем у нас в стране благодаря антинародным действиям правительства. У нас 80% себестоимости удобрения - это стоимость газа. Конкурировать невозможно. Поэтому вместо того, чтобы создать условия для нормальной работы отечественного производителя, сюда завозят иностранную продукцию. А потом бегают по миру, ищут кредиты, потому что в стране - отрицательный торгово-экономический баланс и надо любой ценой получить кредит МВФ", - обратил внимание Юрий Бойко.

Сопредседатель "Оппозиционного блока" считает, что вместо импорта иностранной продукции, необходимо создать условия для возобновления работы украинских предприятий. "Нужно, чтобы они зарабатывали валюту, не нужно импортировать то, что мы сами можем производить", - добавил парламентарий.

По мнению оппозиционного политика, для того, чтобы отечественные удобрения стали конкурентоспособными на рынке, необходимо обеспечить нормальную стоимость газа.

"Сделать это можно смешением газов импортного и отечественного, после чего определить единую цену газа. Она будет ниже и всех поставит в равные условия. Когда газ стоит 300 долларов невозможно конкурировать с соседями, у которых газ стоит 100, а условия и технологии одинаковые. Поэтому правительство должно заняться этим вопросом. Ведь, что было раньше - работали все заводы, все химические предприятия, производились удобрения внутри страны. И страна была экспортером удобрений, а не импортером", - подчеркнул Юрий Бойко.