Танк попал в ДТП в центре Киева (фото, видео) [ Редактировать ]
В центре Киева случилось ДТП с участием военной техники, которая двигалась на репетицию парада ко Дню независимости.
Танк попросту заглох посреди дороги на перекрестке улиц Маршала Рыбалко и Черновола, сообщает 112.ua.
Бронемашина стояла посреди улицы около двух часов и время от времени дымилась. Затем с места происшествия ее забрали.
Подобное происшествие случилось 18 августа, когда в центре Киева зенитная установка "Бук" врезалась в бизнес-центр.
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