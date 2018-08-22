Співпраця з МВФ необхідна Україні, аби уникнути дефолту. Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Чергові переговори із цього приводу відбудуться вже восени: у вересні місія Фонду прибуде до Києва. Гроші від МВФ потрібні, щоб повернути старі запозичення та зменшити державну заборгованість. Стратегію управління держборгом затвердили сьогодні на засіданні Кабміну. Ксенія Барвіненко детальніше.

Щороку Україна витрачає 130 мільярдів гривень на обслуговування держборгу. Аби скоротити частку заборгованості від ВВП, Уряд затвердив стратегію управління державним боргом.

"До кінця цього року досягнути 60 відсотків, наступного року 52 відсотків, і до кінця 20 року мати борг як частку ВВП не більше 49 відсотків. Ми хочемо отримати рівномірний графік погашення більш рівномірний, з подовженням термінів, друге - ми хочемо залучити довгострокове пільгове фінансування, це значить ми продовжуємо співпрацю з МВФ", - говорить Оксана Маркарова, в. о. міністра фінансів України.

Найбільше грошей Україна заборгувала міжнародним кредиторам у період від 2005 до 13 року. Тоді державний борг сягнув шістдесяти мільярдів доларів.

"Я прошу звернути увагу, в 2005 ми з вами мали віддати 12,5 мільярдів, а вже в 2013 - 60 мільярдів. Це катастрофічна, 48 мільярдів, катастрофічна сума для українського бюджету, для українських громадян. За ці гроші, що вони понабирали, країна може жити один рік абсолютно без будь-яких, ні податки не платити нічого", - говорить Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.

Аби поступово знижувати державний борг, Україна потребує продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом.

"Ми маємо відволікати кошти від армії, освіти, охорони здоров'я, соцполітики, пенсії, щоб розрахуватися. Нам треба подальші запозичення для того, щоб повертати, але з іншого боку нам треба збільшувати зростання економіки", - говорить Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.

МВФ призупинив кредитування від минулої весни, бо Україна не виконала всі "домашні завдання". Зокрема, ще не вирішене питання цін на газ для населення і не створений ринок землі.