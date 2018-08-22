Штрафи за фізичне та моральне знущання в школах хочуть запровадити в Україні. Відповідний законопроект депутати планують розглянути на початку вересня. Штрафуватимуть батьків малолітніх агресорів та вчителів, які замовчують факти цькування. Чи допоможе це зупинити буллінг, дізнавалась Ольга Клюєва.

Щодві хвилини на дитячу гарячу лінію телефонують жертви агресії. Найбільше скарг на знущання та цькування з боку однолітків.

"В першу чергу наші консультанти повинні підтримати дитину і дати їй уявлення, що світ не такий жорстокій, як їй здається. Ми маємо можливість звернутися в школу, в осередки освіти, щоб вирішити цю проблему і якось цю ситуацію змінювати", - розповідає Ольга Дунебабіна, координатор національної гарячої телефонної лінії.

Щороку в Україні фіксують випадки, коли знущання в школі призводять до інвалідності, а декого - навіть доводять до самогубства. Експерти з прав дитини вважають: якщо за таку поведінку дітей запровадити штрафи для батьків ситуація покращиться.

"Позитивним є той момент, що булинг вже визначається як насильство. Він визначається в Кодексі про правопорушення. Булінг визнається злочином - це вже добре", - говорить Ольга Дунебабіна, координатор національної гарячої телефонної лінії.

Наразі боротися з булінгом у навчальних закладах одне з головних завдань шкільних офіцерів поліції. Уже кілька років вони проводять у школах профілактичні лекції. Агресорів намагаються переконати, що цькування та знущання з інших матиме негативні наслідки для нього самого. Втім, одних лише слів іноді недостатньо. Тож шкільні офіцери вважають, що бити по кишені батьків буде справедливо та ефективно.

"Якщо буде відповідальність це дозволить батькам зрозуміти, що дії їх дітей призводять до кримінальної відповідальності. Зараз ми маємо тільки чинник психологічного і соціального характеру, можемо сказати, ви ж не хочете, щоб ваша дитина опинилась в такий ситуації , а коли буде відповідний закон ми можемо сказати, ви ж не хочете, щоб вас оштрафували?", - говорить Дмитро Парвов, шкільний офіцер поліції.

Якщо депутати ухвалять законопроект, батькам шкільних агресорів доведеться сплачувати від п'ятисот до півтори тисячі гривень. У разі повторення знущань, сума штрафу зросте до 5 тисяч. Про випадки булінгу можна повідомити на Національну гарячу лінію за номером "116-111" .