Посилити санкції проти Росії закликала Євросоюз Велика Британія. Про це сьогодні у Вашингтоні заявив голова британського МЗС Джеремі Хант. У своїй промові він звинуватив Москву в порушенні міжнародного миру. Тему продовжить Олексій Пшемиський.

Захід повинен дати жорстку та єдину відповідь намаганням Росії порушити міжнародний мир та спокій. Із таким закликом у Вашингтоні виступив новопризначений очільник британської дипломатії Джеремі Хант. У своїй промові в Інституті миру він закликав Євросоюз прийняти жорсткіші санкції проти Росії у відповідь на анексію українського Криму та використання хімічної зброї у Солсбері. Та стати пліч-о-пліч зі Сполученими Штатами.

"Ті, хто не розділяє наших поглядів, мають знати, що їм доведеться сплатити чималу ціну, якщо вони перетнуть червону межу, вдиратимуться на нашу територію, використовуватимуть заборонену зброю або чинитимуть кібератаки. Але для цього ми маємо продемонструвати, що Захід єдиний. Ми вже видворили 153 російських розвідників, США витурили 60 російських дипломатів. І пішли ще далі посиливши санкції", - говорить Джеремі Хант, міністр закордонних справ Великої Британії.

Міністр закордонних справ Великої Британії звинуватив Захід у недостатній реакції на вторгнення Росії у Грузію ще у 2008, через що за словами Ханта, стала можлива і російська окупація українського Криму. Джеремі Хант також звинуватив Москву у постійних порушеннях міжнародних правил. І додав, що саме через Путіна світ став набагато небезпечнішим місцем. Символічно, що цей виступ - перша публічна промова Ханта після його призначення на посаду ще у червні.

Заклики голови британської дипломатії вже викликали очікуване обурення Москви. Сергій Лавров традиційно назвав санкції безперспективними. Якою буде відповідь ЄС поки що невідомо.

Наразі Брюссель та Лондон переживають важкий процес розлучення напередодні Брексіту, що має статися наступної весни.