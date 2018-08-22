Верховный суд постановил, что справка переселенца - не основание для участия в местных выборах. Фото: АР

Верховный суд Украины постановил, что регистрация места проживания внутренне перемещенного лица (ВПЛ) является временной и не является основанием для участия в местных выборах.

"Право участия в местных выборах есть только у тех граждан Украины, которые постоянно проживают на соответствующей территории и имеют регистрацию постоянного места жительства на территории соответствующего села, поселка, города", - говорится в постановлении кассационной административной инстанции Верховного суда, сообщает УНН.

Суд рассмотрел кассационную жалобу в Отдел ведения Государственного реестра избирателей Луцкого городского совета о восстановлении избирательных прав, в которой истец - переселенка просила признать незаконным решение владельца Госреестра избирателей об отказе в удовлетворении заявления об изменении избирательного адреса в реестре, и просила обязать ответчика внести такие данные согласно сведениям о местонахождении истца как ВПЛ.

Истец обратилась к ответчику с заявлением о включении ее в список избирателей на местных выборах и получила отказ, обоснованный тем, что истцом не представлены документы, подтверждающие ее принадлежность к местной территориальной общине, справка о регистрации внутренне перемещенного лица не была учтена при рассмотрении данного заявления.

Апелляционный суд, отменив решение суда первой инстанции, принял постановление об отказе в удовлетворении исковых требований.

Верховный суд согласился с решением апелляционного суда по тем основаниям, что право голоса на выборах депутатов городского совета, выборах городского головы имеют граждане Украины, которые имеют право голоса в соответствии со ст.70 Конституции Украины, относятся к соответствующей территориальной общины и проживают в пределах соответствующего избирательного округа.

Избирательный адрес избирателя определяется по зарегистрированному месту жительства и адресу жилья избирателя в соответствии с Законом Украины "О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине".

В то же время место прописки не должно быть временным.

К территориальной общине относятся жители, объединенные постоянным проживанием в пределах села, поселка, города, являющихся самостоятельными административно-территориальными единицами, или добровольное объединение жителей нескольких сел, имеющих единый административный центр.

Таким образом, поскольку в соответствии с Законом Украины "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц" справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица удостоверяет его местожительство только на определенный период, то есть не постоянное, а временное проживание на соответствующей территории, такая регистрация не может служить основанием для права участия на местных выборах на этой территории.

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