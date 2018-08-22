Житель Черкасс избил металлическим предметом полицейского в местном опорном пункте Нацполиции.

"38-летний житель Черкасс, находясь в служебном помещении опорного пункта участковых инспекторов Черкасского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Черкасской области, совершил нападение на работника отдела и металлическим предметом нанес ему многочисленные телесные повреждения", - сообщает пресс-служба прокуратуры Черкасской области.

Злоумышленник задержан непосредственно на месте совершения преступления. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

В прокуратуре добавили, что за такое преступление предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, ночью 20 августа неизвестный ворвался в горсовет Харькова и открыл стрельбу, убив полицейского.