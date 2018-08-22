Четверо из пяти подозреваемых в попытке убить активистку и советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк признались в совершении преступления.

Следствие предварительно установило причастность к совершению преступления пятерых человек, передает "Украинская правда".

"Их причастность к нападению на гражданку Гандзюк, по версии следствия, подтверждается как собранными вещественными доказательствами, так и предоставленными свидетельствами", - сообщил пресс-секретарь полиции Ярослав Тракало.

Он рассказал, что четверо из задержанных, которые проживают в различных регионах Украины, признались следователям, что получили предложение за денежное вознаграждение совершить нападение на Гандзюк.

"Все четверо дали признательные показания и раскаялись в содеянном", - подчеркнул он.

По словам спикера, это предложение якобы поступило от пятого задержанного, с которым они проходили военную службу и который во время службы был их командиром.

Однако, по словам Тракало, сам организатор от сотрудничества со следствием отказывается.

Он сообщил, что следователи указывают на еще одно возможное доказательство причастности задержанных к нападению на активистку - непосредственный подозреваемый в совершении этого преступления во время нападения мог получить химический ожог кислотой, пролив ее на себя по неосторожности.

"Об этом свидетельствует соответствующий след на его теле, происхождение которого теперь будет исследоваться методом экспертизы", - отмечает представитель полиции.

Несколькими часами ранее Николай Новиков, первый подозреваемый, изменил показания и был отпущен с закрытием дела.

Напомним, 31 июля в Херсоне неизвестный облил кислотой управляющую делами исполкома городского совета и общественную деятельницу Екатерину Гандзюк. Она получила химический ожог более 30% тела.

3 августа первый подозреваемый (Николай Новиков) был схвачен полицией, его показали общественности в суде.

17 августа полиция поймала организаторов нападения на Гандзюк.