22 августа, в Амстердаме состоялся первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов между местным футбольным клубом "Аякс" и киевским "Динамо".

Букмекеры перед матчем отдавали свои предпочтения амстердамскому "Аяксу", считая его шансы в три раза выше на победу чем у "Динамо".

Стартовые составы:

"Аякс": Онана - Мазрауи, де Лихт, Блинд, Тальяфико - Зиех, Шене, де Йонг - Тадич, Хунтелаар, ван де Беек

"Динамо": Бойко - Кендзера, Бурда, Кадар, Пиварич - Сидорчук, Буяльский - Цыганков, Гармаш, Вербич - Беседин

Украинский футболист смог забить единственный гол за игру на 16 минуте матча, по этому, по результатам напряженной игры победу одержал амстердамский клуб "Аякс", со счетом 3:1.

Теперь в Киеве предстоит нелегкий ответный матч. Для прохода в следующий раунд "Динамо" необходимо побеждать 2:0. Нидерландский клуб создал в 3 раза больше моментов чем киевляне и большую часть игры контролировал мяч.

Игра складывалась следующим образом:

У "Динамо", появился первый момент на 12 минуте с углового. А со второго углового на 15 ой минуте Кендзера на добивании вернул "Аяксу" такой же гол. На 32-й минуте "Аякс" вышел снова вперед 2:1, забил Зивеч. А к 43-й минуте утроил свое преимущество - гол оформил лидер голландской команды Тадич. По результатам первого тайма футболисты "Аякса" контролировали мяч 60% времени, "Динамо" соответственно 40%. Перестрелку по ударам выиграл "Аякс" 11:6.

Во втором тайме у игроков "Динамо" мало что получалось. "Аякс" создал еще один опаснейший момент, в результате которого мяч попал в перекладину. Усилить атакующую игру в конце тайма вышел юнный бразилец Че Че, но так и усилить игру не смог. В концовке матча "Аякс" создал супермомент - мяч угодил в стойку ворот. Удача была на стороне "Динамо". Финальный свисток арбитра так и зафиксировал окончательный результат 3:1 в пользу Амстердама.

Напомним ответный матч пройдет в Киеве 28.08.

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