В Нидерландах автомобиль въехал в здание мэрии [ Редактировать ]
В Нидерландах мужчина на автомобиле врезался в здание местного совета голландского города Беммелен, который расположен на границе с Германией. Об этом передает Reuters.
Как сообщается, инцидент произошел примерно в 2:00 по местному времени.
В машине находились два баллона с газом, один из которых взорвался при столкновении.
Возник пожар, в результате которого сгорела машина и пострадало здание совета. Водитель погиб.
Вместе с тем, по словам мэра города Беммел Марианна Шурманса, здание ратуши сильно повреждено и будет закрыто.
В полиции пока не подтверждают, но и не опровергают, был ли этот инцидент заранее спланированной акцией.
Напомним, в Дублине автомобиль "влетел" в ворота здания правительства.
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