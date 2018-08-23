В Нидерландах мужчина на автомобиле врезался в здание местного совета голландского города Беммелен, который расположен на границе с Германией. Об этом передает Reuters.

Как сообщается, инцидент произошел примерно в 2:00 по местному времени.

В машине находились два баллона с газом, один из которых взорвался при столкновении.

Возник пожар, в результате которого сгорела машина и пострадало здание совета. Водитель погиб.

Вместе с тем, по словам мэра города Беммел Марианна Шурманса, здание ратуши сильно повреждено и будет закрыто.

В полиции пока не подтверждают, но и не опровергают, был ли этот инцидент заранее спланированной акцией.

Напомним, в Дублине автомобиль "влетел" в ворота здания правительства.