23 августа - 235-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 130 дней.

День Государственного флага Украины

День Государственного флага Украины, который официально празднуется ежегодно 23 августа и является государственным праздником, установлен Указом президента Украины в 2004 году. До этого День государственного флага отмечался 24 июля и только в Киеве на муниципальном уровне. Поскольку именно в этот день в 1990 году сине-желтый флаг был поднят над Киевской горадминистрациией.

24 августа 1991 года состоялось провозглашение Акта о независимости Украины, и над зданием Верховной Рады поднялся сине-желтый флаг. 18 сентября 1991 года Постановлением президиума Верховной Рады Украины сине-желтый флаг утвержден официальным символом страны.

Международный день памяти о работорговле и ее ликвидации

Международный день памяти о работорговле и ее ликвидации отмечается во всем мире ежегодно 23 августа. Эта дата установлена в 1998 году по рекомендации 150-й сессии исполнительного совета ЮНЕСКО в день восстания рабов Сан-Доминго и Гаити в 1791 году, которое положило начало процессу ликвидации системы рабства. ЮНЕСКО предлагает всем государствам-членам ООН принимать участие в памятных мероприятиях.

Несмотря на то, что рабство было отменено и осуждено на международном уровне, оно по-прежнему существует в новых формах и затрагивает сегодня миллионы человек во всем мире. По данным ООН, каждый год миллионы людей, в основном женщины и дети, становятся жертвами обмана и насилия, превращаются в "живой товар" и подвергаются эксплуатации.

Именины 23 августа

Афанасий, Вячеслав, Роман.

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