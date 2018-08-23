Цены на нефть стремительно падают [ Редактировать ]
Оперативные данные электронных торгов говорят о падении мировых цен на нефть.
На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле выросли до $74,67 за баррель.
Июньские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялись до $67,91 за баррель.
Напомним, что цены на криптовалюту также падают.
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