За первую половину 2018 года численность населения в Украине сократилась на 122,5 тысяч человек. Так, на 1 июля текущего года в нашей стране проживает 42 млн 263,9 тыс. граждан. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

"Численность имеющегося населения в Украине, по оценке на 1 июля 2018 год, составляла 42263,9 тысяч лиц. В течение января–июня 2018 года численность населения уменьшилась на 122,5 тысяч лиц", - указали в Государственной службе.

Кроме того, существенное превышение количества умерших над количеством рожденных: на 100 умерших - только 55 родившихся.

При этом в течение января-мая 2018 года население нашей страны сократилось на 106,8 тысяч человек и на 1 июня составило 42 млн 279,6 тыс. человек.

Как сообщалось, на 1 сентября 2017 года численность населения в Украине составляла 42 млн 444,9 тыс. человек.

На 1 сентября 2016 г. эта цифра составляла 42 млн 642,4 тыс. человек. Таким образом, за год украинцев стало меньше на 197,5 тыс. человек.

Как известно, последняя перепись населения проводилась в Украине в 2001 году. Она показала, что в стране проживает 48 млн 415,5 тыс. человек, из них 32 млн 538 тыс. человек - городское население, 15 млн 877,5 тыс. человек - сельское.

Ранее в ООН заявили, что в течение ближайших десятилетий численность населения Украины будет стремительно сокращаться и к 2050 году составит около 36 миллионов человек.