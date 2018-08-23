В Житомирі викрили підпільний цех з оброблення бурштину [ Редактировать ]
Підпільний цех з оброблення бурштину викрили в Житомирі. Нелегальний бізнес місцеві ділки організували на околиці міста в орендованому приміщенні.
Під час обшуку правоохоронці виявили десять кілограмів бурштину, устаткування та чорнові записи про оборудки. Попередня вартість вилученого майже 600 тисяч гривень.
За інформацією поліції, до Житомира камінь звозили із самовільних копалень Овруцького району.
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