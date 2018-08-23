Парламент Чехії визнав введення військ СРСР до Чехословаччини окупацією [ Редактировать ]
Парламент Чехії визнав введення військ СРСР та країн-учасниць Варшавського договору до Чехословаччини в серпні 68 року "вторгненням, окупацією та порушенням міжнародного права". Відповідну резолюцію підтримали 145 зі 156 обранців. Ініціатором голосування виступив лідер фракції Християнсько-демократичного союзу Ян Бартошек.
Нагадаю, в ніч проти 21 серпня 1968 року радянські, польські, угорські та болгарські війська увійшли на територію тодішньої Чехословаччини. У такий спосіб влада країни хотіла придушити рух за реформи, відомий в історії як Празька весна.
СРСР, що відрядив для вторгнення найбільше армійців, зберігав військову присутність на території Чехословаччини до 1991 року.
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