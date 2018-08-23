Украина мужественно противостоит российской агрессии - Трамп [ Редактировать ]
Президент США Дональд Трамп направил поздравление по случаю Дня Независимости Украины в адрес президента Петра Порошенко. Об этом в четверг, 23 августа, сообщает пресс-служба главы украинского государства.
"От имени народа Америки я хочу поздравить Вас и народ Украины с 27-й годовщиной вашей независимости, которую вы отмечаете 24 августа", - говорится в послании.
Также отмечается, что правительство Соединенных Штатов будет продолжать работать с Украиной и поддерживать усилия в укреплении демократических институтов, развитии верховенства права, борьбе с коррупцией и стимулировании экономического роста.
"Народу Украины есть чем гордиться: в течение четырех лет Украина мужественно противостоит российской агрессии и является благословенной ярким гражданским обществом, растущей экономикой и Вооруженными Силами, которые являются мощными как никогда раньше", - отметил Трамп.
"Помните, пожалуйста, что Соединенные Штаты всегда будут стоять рядом с Украиной, в то время, когда она защищает свой суверенитет и территориальную целостность в пределах международно признанных границ", - резюмировал американский президент.
Трамп пожелал Украине мирного, благополучного и успешного года.
Ранее с Днем Независимости Украину поздравил президент Франции Эммануэль Макрон, король Нидерландов Виллем-Александр, король Швеции Карл XVI Густав, король Бельгийцев Филипп, генерал-губернатор Австралии Питер Косгроув, председатель Президиума Боснии и Герцеговины Бакир Изетбегович, Капитаны-Регенты Республики Сан-Марино Стефано Палмиери и Маттео Чачи, президент Латвийской Республики Раймондс Вейонис, президент Италии Серджио Маттарелли.
по теме
Советник Трампа посетит парад на День независимости
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон примет участие в параде ко Дню независимости Украины
На параді до Дня Незалежності буде присутній радник президента США
На параді до Дня Незалежності буде присутній радник американського президента із питань нацбезпеки Джон Болтон. Про приїзд політика до Києва повідомила речниця Білого Дому Сара Сандерс. Радник Трампа обговорить українськими високопосадовцями важливі для нацбезпеки питання, але які саме - у Вашингтоні не уточнили
США виділять на безпеку України чверть мільйона
250 мільйонів доларів виділять США на безпекову допомогу Україні. Американський президент підписав оборонний бюджет Сполучених Штатів на наступний рік. 50 мільйонів віддадуть на летальні види озброєння
США виділять Україні $250 млн
250 мільйонів доларів виділять США на безпекову допомогу Україні. Американський президент підписав оборонний бюджет Сполучених Штатів на наступний рік, де передбачена ця сума
Результаты переговоров Президента Петра Порошенко с Госсекретарем США Майком Помпео
Президент Украины Петр Порошенко и государственный секретарь США Майк Помпео провели телефонные переговоры