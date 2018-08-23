Сьогодні Україна відзначає День державного прапора. Цього дня 1991 року група народних депутатів внесла синьо-жовтий стяг до сесійної зали Верховної Ради. Тоді ж прапор замайорів над Київською мерією.

З 2009 року офіційну церемонію його підняття святкують 23 серпня по всій Україні.

Тож сьогодні національні знамена урочисто піднімуть в усіх обласних центрах та у столиці. Зокрема, у Києві встановлюють рекорд - розгорнули найдовший державний прапор України. Довжина полотна 2 тисячі сімсот метрів - кожні сто метрів символізують один рік незалежності держави.