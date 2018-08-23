У Мінську домовили про "шкільне перемир'я" [ Редактировать ]
Про "шкільне перемир'я" на Донбасі домовилися напередодні учасники Тристоронньої контактної групи в Мінську. А розпочатися воно має 29 серпня.
Як повідомила прес-секретар представника України Дарка Оліфер, сторони зобов'язуються припинити вогонь і забезпечити безперешкодний доступ для місії ОБСЄ по всій території України.
До слова, за два місяці "хлібного перемир'я" бойовики обстріляли наші позиції майже півтори тисячі разів.
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На Донбасі розпочнеться "шкільне перемир'я"
"Шкільне перемир'я" на Донбасі розпочнеться 29 серпня. Про це домовились учасники Тристоронньої контактної групи в Мінську. Як повідомила прес-секретар представника України Дарка Оліфер, сторони зобов'язуються припинити вогонь і забезпечити безперешкодний доступ для місії ОБСЄ по всій території України. До слова, за два місяці "хлібного перемир'я