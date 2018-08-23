В СБУ схватили "крота" [ Редактировать ]
Служба безопасности Украины обнаружила в своих рядах вражеского агента, он арестован.
"Мы обнаружили в своих рядах, так сказать, "крота". Этого "крота" отработали, задержали, отдокументировали. Избрана мера пресечения - содержание под стражей", - заявил глава СБУ Василий Грицак, передает "Радио Свобода".
Задержанного сотрудника СБУ арестовали еще 18 августа, подробные детали пока не сообщаются.
"У нас в работе есть еще очень много дел, к сожалению, по которым мы проверяем на возможную причастность к работе на российские спецслужбы как сотрудников Службы безопасности, так и других граждан Украины, которые работают или служат в других учреждениях и военизированных формированиях", - отметил глава СБУ.
Ранее СБУ разоблачила информатора боевиков.
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