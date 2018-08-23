Президент Украины Петр Порошенко извинился за свое обещание быстро закончить антитеррористическую операцию на Донбассе, которое он дал в 2014 году.

"Более четырех года назад я заявил, что АТО продлится часа, а не месяцы. Теперь уже не так важно, в каком контексте эти слова были сказаны. Не важна и образность заявления. Люди восприняли ее как возможность завершить войну очень и очень быстро", - сказал Порошенко 23 августа на торжественной церемонии поднятия государственного флага в Днепре, и продублировал слова в Twitter.

Он выразил сожаление, что обещание не оправдалось:

"Теперь уже не так важно, в каком контексте эти слова были сказаны. Не важна и образность заявления. Люди восприняли его как возможность завершить войну очень и очень быстро. Жалею, что породил завышенные ожидания. Искренне извиняюсь, что подал несбыточную надежду. Жаль, что дал обещание, которое не оправдалось. Прошу за это прощение", - сказал президент.



28 мая 2014 года Петр Порошенко заявил, что Антитеррористическая операция не может и не будет продолжаться два-три месяца.

"Она должна и будет продолжаться часы... Уже вскоре мы увидим эффективность антитеррористической операции", - сказал он тогда.

23 августа в Украине отмечается День государственного флага Украины. Праздник был учрежден в 2004 году.