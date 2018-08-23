Известная американская актриса Барбара Харрис скончалась от рака легких в Скотсдейле, штат Аризона. Ей было 83 года.

Последние недели перед смертью 21 августа кинозвезда находилась в хосписе. Ее подруга Чарна Халперн рассказала журналистам, что Барбара поражала медсестер своей активностью и чувством юмора. Когда ей предлагали отдохнуть, актриса отвечала: "А что мне делать, просто ждать, пока умру?", рассказывает The New York Times.

Барбара Днесмор Харрис родилась 25 июля 1935 года в Иллинойсе. Карьеру актрисы начала еще в подростковом возрасте в одном из чикагских театров. Затем ей не раз рукоплескал Бродвей. За свои театральные роли актриса удостоилась премии "Тони".

В кино Харрис дебютировала в1965 году, сыграв в музыкальной комедии "Тысяча клоунов". Эта роль сразу принесла ей номинацию на престижную премию "Золотой глобус".

Барбара еще трижды выдвигалась на эту кинонаграду, но так и получила ее. Это были фильмы "Нашвилл" (1975 год), "Семейный заговор" и "Чумовая пятница" (обе картины 1976 года).

В 1971 году Харрис заработала номинацию на премию "Оскар" за роль в фильме "Кто такой Гарри Келлерман и почему он говорит обо мне ужасные вещи?"

В 80-е годы актриса преимущественно снималась в ролях второго плана, но это были знаковые комедии - "Пегги Сью вышла замуж" и "Отпетые мошенники".

Ее последней работой в кино стала роль в "черной" комедии "Убийство в Гросс-Пойнте".

Барбара Харрис была замужем за режиссером Полом Силлсом. Они прожили в браке три года, после чего развелись.