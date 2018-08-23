Водитель бросил тело на дороге и уехал прочь.

В Черниговской области водитель комбайна переехал несовершеннолетнюю девочку, бросил ее на дороге и уехал прочь.

"Погибла девочка 2001 года рождения", - уточнила пресс-служба прокуратуры области.

В ночь на 23 августа возле села Ямище Репкинского района на обочине дороги был обнаружен труп женского пола без признаков жизни.

В ходе осмотра места происшествия на обочине дороги был обнаружен протектор шин. Первоочередными розыскными мероприятиями удалось установить транспортное средство, а именно комбайн марки "Джон Дир", который находился на территории тракторного парка одного из предприятий со следами ДТП (повреждения кузова, следы бурого цвета и т.д.).

Водителем оказался 39-летний мужчина, житель села Большая Весь.

Тем временем в центре Киева произошло "премиум" ДТП: столкнулись Porsche Panamera, Toyota Camry и Toyota Land Cruiser.