Жуткая смерть: под Черниговом девочка попала под комбайн [ Редактировать ]
В Черниговской области водитель комбайна переехал несовершеннолетнюю девочку, бросил ее на дороге и уехал прочь.
"Погибла девочка 2001 года рождения", - уточнила пресс-служба прокуратуры области.
В ночь на 23 августа возле села Ямище Репкинского района на обочине дороги был обнаружен труп женского пола без признаков жизни.
В ходе осмотра места происшествия на обочине дороги был обнаружен протектор шин. Первоочередными розыскными мероприятиями удалось установить транспортное средство, а именно комбайн марки "Джон Дир", который находился на территории тракторного парка одного из предприятий со следами ДТП (повреждения кузова, следы бурого цвета и т.д.).
Водителем оказался 39-летний мужчина, житель села Большая Весь.
Тем временем в центре Киева произошло "премиум" ДТП: столкнулись Porsche Panamera, Toyota Camry и Toyota Land Cruiser.
по теме
Смертельное ДТП под Полтавой: Mercedes протаранил остановку (фото)
В Полтавской области Mercedes-Benz въехал в остановку общественного транспорта
Жуткое ДТП в Днепре: пьяный водитель грузовика убил людей (видео)
В Днепре случилось тройное ДТП. Грузовой Mercedes врезался в легковой автомобиль BMW, погибли люди
Смертельное ДТП в Чернигове: маршрутка протащила пенсионерку по асфальту
В Чернигове маршрутка сбила пенсионерку и скальпировала ей ногу. Пожилая женщина не выжила
Жуткое ДТП под Черниговом: в реанимации спортсмены и дети (фото)
В Черниговской области в ДТП попал автобус со спортсменами и их детьми
Уснул за рулем: под Днепром грузовик снес маршрутку с людьми (фото)
На Полтавском шоссе фура MAN догнала и на полном ходу перевернула маршрутный микроавтобус с пассажирами