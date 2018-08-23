У Києві розгорнули найдовший державний прапор України [ Редактировать ]
Україна сьогодні відзначає День державного прапора. Цього дня 1991 року група народних депутатів внесла синьо-жовтий стяг до сесійної зали Верховної Ради. Тоді ж прапор замайорів над Київською мерією.
З 2009 року офіційну церемонію його підняття святкують 23 серпня по всій Україні.
Тож сьогодні національні знамена урочисто підняли в усіх обласних центрах та у столиці. Зокрема, у Києві встановили рекорд - тут розгорнули найдовший державний прапор України. Довжина полотна 2 тисячі сімсот метрів, кожні сто метрів символізують один рік незалежності держави.
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Та не лише Київ дивуватиме рекордами. У Дніпрі державне знамено можна буде побачити з будь-якого куточка міста, там встановлять найвищий у країні флагшток - 72 метри. Сам же прапор понад двісті квадратних метрів завбільшки. В Одесі синьо-жовте полотно, традиційно, розгорнуть на Потьомкинских сходах
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