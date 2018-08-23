На Київщині майже півсотні котів лишилися покинутими напризволяще. Їхня господиня померла кілька днів тому, близьких родичів у неї немає, тож хвостаті досі шукають прихистку біля будинку покійної. Що з ними буде далі, Катерина Сривкова з'ясовувала.

Село Яцьки на Київщині. У цьому будинку жила Світлана Хропаченко та її улюбленці - 40 котів та двоє собак.

"Вона любила котиків і казала "Це мені од бога. Надо їх кормить і ухажувать за ними". Дуже ухажувала. Їздила корм покупала, покупала їм печінку, рибу - все возможне, шоб тільки вони були наїдені", - розповідає Ольга Кирпич, сусідка та подруга Світлани.

Таке розмаїття котиків покійна назбирала не одразу - частину привезла з Києва, частину підкидали селяни - навіть не питаючи.

"Я видела, как двое парней ехали на мотоцикле здесь, чуть-чуть задержали ход, быстро бросили через забор завернутые во что-то котята и быстро так же умчались", - розповідає Олена, сусідка Світлани.

Кілька днів тому зоозахисниця померла від раку - їй було лише 58. Смерть спіткала раптово, подбати про подальшу долю чотирилапих Світлана не встигла. Тепер осиротілих тварин підгодовують сусіди. Лінда ледь пережила смерть господарки.

"Все это время, как Светланы не стало, она не ела, не пила. Я даже подносил ей под самую морду и корм, и молочко - она не реагировала никак, лежала просто под столом скрученная. Немножко пришла в себя.Уже ходит улыбается, ко всем лащится", - говорить Микола, сусід Світлани.

Жодних зв'язків з родичами покійна не підтримувала, кажуть сусіди, тож тварин забрати нікому.

"Насколько я знаю, у нее есть дочка, но она с ней связь не поддержует".

Сусіди зверталися до волонтерів та зоозахисників, утім жодної відповіді - поки що не отримали.

"Мы видим, что страдают животные. Они страдают от того, что они никому не нужны. От того, что у них нет хозяина", - говорить Олена, сусідка Світлани.

"Ми будемо допомагати до тих пір, поки люди їх не розберуть і їх доля якось визначиться вже в позитиві", - каже Руслан Новосвіт, сусід Світлани.

Залишається тільки сподіватися, що небайдужі розберуть котиків до зими.